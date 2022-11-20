Yargıtay, Ali Tatar'ın ailesinin açtığı davadaki tazminat cezasını onadı

'Amirallere suikast' kumpasının ardından yaşamına son veren Deniz Yarbay Ali Tatar'ın ailesinin açtığı davada 'FETÖ' hükümlüsü savcı Süleyman Pehlivan'a verilen 50 bin TL'lik tazminat cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Tatar'ın ailesi, 'Ergenekon davalarında mesnedi olmayan belgelerde Ali Tatar'ın Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olarak gösterildiğini, kişilik haklarının ağır saldırıya uğradığını belirterek zararın tazminini' istemişti.

Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'a 20 bin, kızı Gökçen Tatar'a 18 bin ve kardeşi Ali Tatar'a 12 bin lira olmak üzere toplam 50 bin lira tazminat ödenecek. Eski savcı Pehlivan bu davadaki 18 bin liralık avukatlık ücretini de Tatar ailesine ödeyecek.

Kararda Pehlivan hakkında şu ifadelere yer verildi:

‘'Kesinleşen ceza mahkemesi kararı ile de silahlı terör örgütü üyesi olduğu, örgütün faaliyet ve amaçları doğrultusunda Deniz Yarbay Ali Tatar hakkında yargısal faaliyet görüntüsü altında soruşturma yürütüp, tutuklama talep ettiği, taraf tutarak, kin ve düşmanlıkla hareket ettiği, bu eylemler sonucunda Deniz Yarbay Ali Tatar'ın intihar ettiği anlaşılmaktadır."