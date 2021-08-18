Davasına baktığı kişiyle aynı masada yemek yediği görüntüler ortaya çıkan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ö.İ, açığa alındı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yargıladığı sanıkla aynı masada görüntülenen hakim açığa alındı
Antalya'da, ağır ceza mahkemesinde örgüt lideri olarak yargılanan E.B.'nin, kendisi için beraat kararı veren mahkeme başkanı Ö.İ. aynı masada yemek yediği görülmüştü. Hakim açığa alındı.
Haber Merkezi
Davasına baktığı kişiyle aynı masada yemek yediği görüntüler ortaya çıkan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ö.İ, açığa alındı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.