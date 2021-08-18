Yargıladığı sanıkla aynı masada görüntülenen hakim açığa alındı

Antalya'da, ağır ceza mahkemesinde örgüt lideri olarak yargılanan E.B.'nin, kendisi için beraat kararı veren mahkeme başkanı Ö.İ. aynı masada yemek yediği görülmüştü. Hakim açığa alındı.

Haber Merkezi

Davasına baktığı kişiyle aynı masada yemek yediği görüntüler ortaya çıkan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ö.İ, açığa alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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Hakim ve yargıladığı sanık aynı masada: Görüntüye soruşturma başlatıldı