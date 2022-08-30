Yargıda vekillik savaşı başladı: AKP'den garanti istiyorlar

2023 seçimleri öncesi yargıda vekillik savaşı erken başladı.

Diken’den Altan Sancar'ın haberine göre, iki kıdemli Yargıtay üyesine göre hem Yargıtay’daki hem de birinci derece mahkemelerdeki hakimler ve bazı savcılar AKP’den milletvekili adayı olmaya hazırlanıyor.

Buna göre, milletvekili aday adayı hâkim ve savcıların göreve dönüşlerinin mümkün olmaması nedeniyle vekillik isteyen kimi hâkim ve savcılar AKP’li yöneticilerin ‘kapılarını şimdiden aşındırmaya’ başladı.

AKP’lilerle görüşen ve bunu çevrelerinde de dile getiren yargı üyeleri görevden istifa etmeden önce AKP’lilerden ‘seçilecek yerden adaylık garantisi’ istiyor. Yargıtay üyeleri kendi çevrelerinde bu konuda ‘garanti’ verilmiş kimsenin olmadığını ve bunun da ‘huzursuzluk’ yarattığını belirtiyor.

İddiaya göre adaylık düşünen bazı yargı üyelerinin yakın çevrelerine “Hiç olmadığı kadar başvuru olacak, bu nedenle mücadele erken başladı” sözleriyle girişimlerinin nedenini dahi açıklamış.

İddiaların sorulduğu AKP’li bir yöneticiyse şunları dedi: “Seçim yarışına katılmak herkesin anayasal hakkı. Bize aday olma isteğini ileten çok sayıda bürokrat oluyor, fakat kimseye garanti verecek değiliz. Listelerimizi partimiz ve liderimiz belirler, seçmenimiz de karar verir.”