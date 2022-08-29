TKP Genel Sekreteri Okuyan'dan Erdoğan'a '9 Eylül' yanıtı

TKP Genel Sekreteri Okuyan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'in Kurtuluşu'na yönelik ifadelerine dair açıklamada bulundu.

Haber Merkezi

Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı etkinlikleri ve toplu açılış töreninde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Kurtuluşu'na yönelik olarak "Bu millet, o imanlı yürekleriyle imansızları İzmir'den denize döktü" ifadelerini kullanmıştı. 

Erdoğan'ın sözlerine dair açıklamada bulunan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "30 Ağustos ve 9 Eylül din savaşlarının değil, ulusal kurtuluş mücadelesinin önemli dönemeçleridir. Kazanan işgale karşı koyanlar, kaybeden işgalcilerdir" dedi.

Okuyan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Erdoğan İzmir’in Kurtuluşu için (9 Eylül) 'Bu millet, o imanlı yürekleriyle imansızları İzmir'den denize döktü' demiş. 30 Ağustos ve 9 Eylül din savaşlarının değil, ulusal kurtuluş mücadelesinin önemli dönemeçleridir. Kazanan işgale karşı koyanlar, kaybeden işgalcilerdir."

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