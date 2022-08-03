Yargı sürecine taşınmıştı: Alaçatı Port imar planı iptal edildi

Çeşme'de toplumdaki tepkilere ve yargı sürecine rağmen sürdürülen Alaçatı Port inşaatı hakkında mahkemeden önemli bir karar çıktı. Yargı, söz konusu alan hakkındaki 1/1000 kıyı kesimi koruma amaçlı ilave ve revizyon nazım imar planını iptal etti.

Sözcü’den Gökmen Ulu’nun haberine göre; karar, bölgedeki arsasının hukuka aykırı şekilde elinden alındığını belirten Çeşmeli yurttaş Erhan Cabbaroğlu'nun mahkemeye başvurması sonucu çıktı.

Cabbaroğlu, Çeşme Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Alaçatı Port Turizm AŞ'ye karşı İzmir 5. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Bu mahkeme dava başvurusunu reddetti. Hak arayışını sürdüren vatandaş istinaf mahkemesine başvurarak itiraz etti. İtirazı değerlendiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı uygulama planını hukuka uygun bulurken, 1/1000 ölçekli planının ise hukuka uygunluğu bulunmadığına hükmetti ve iptal kararı verdi.

Bugüne kadar yüzlerce ultra lüks yapı inşa edildi

Alaçatı Port projesi, dönemin belediye başkanı Muhittin Dalgıç'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Alaçatı Port Turizm AŞ tarafından 2004 yılında sulak alanda faaliyete geçirildi.

Alaçatı Koyu'nda, denizle derenin birleştiği Karşıyaka Azmağı'nda tasarlanan ve 2304 adet lüks konut inşa edilmesi planlanan projenin birinci etabında, 27 bin 500 metrekare alan üzerinde yapılaşma gerçekleştirildi. Belediyenin yüzde 5 hissesine sahip olduğu şirket, ilk etapta bu alana, 143 adet ultra lüks villa, bir butik otel, restoran, marina, açık ve kapalı yüzme havuzları yaptı.

Villaların önüne tekne yanaştırmak için kanal kazdılar

Muhittin Dalgıç'ın ardından 2019 yılında Çeşme Belediye Başkanı seçilen ve eş zamanlı olarak Alaçatı Port Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de gelen Ekrem Oran, azmağın karşı kıyısında yeni yapılaşma faaliyeti için 14 Ekim 2020 tarihinde ruhsat verdi. Şirket, bu kesimin ilk aşamasında, 4 bin 500 metrekare alan üzerinde 24 adet ultra lüks villa inşaatı başlattı. Villaların önüne tekne yanaştırılabilmesi için, iş makineleriyle su kanalını derinleştirme ve genişletme çalışması da yapıldı.

Şehir Plancıları Odası tepki göstermişti

Meslek odalarıyla sivil toplum kuruluşları, geçen yıl, söz konusu yapılaşmanın hukuka aykırı olduğunu ve eko-sisteme verdiği zararları uzman görüşleriyle anlatarak tepki göstermişti. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi de inşaat faaliyetlerinin durdurulması çağrısında yapmış, suç duyurusunda bulunmuştu.

Alaçatı Port yapılaşması hakkında mahkeme kararı beklenmedik yerden gelmiş oldu. Bölgedeki arsasının hukuka aykırı şekilde elinden alındığını iddia eden Erhan Cabbaroğlu'nu haklı bulan İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, 1/1000 ölçekli planını hukuka uygunluğu bulunmadığına hükmederek iptal etti.