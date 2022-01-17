Yargı dizisinde 'KPSS mülakatı' göndermesi

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Uğur Polat’ın yer aldığı Yargı, KPSS sahnesiyle gündem oldu.

Dizinin ekranlara gelen 16'ncı bölümünde KPSS mağduru bir genç kadının hikayesi gündem yarattı. Diziye ‘KPSS’den 95 aldım ama mülakatta elendim’ sözleri damgasını vurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yok saydığı sözlü sınav mağduriyeti çığ gibi büyümeye devam ederken geçtiğimiz haftalarda sözlü sınav mağduru öğretmenlerin sosyal medyada, “Mülakata Hayır” etiketiyle başlattığı kampanya iki gün boyunca Twitter gündeminde üst sıralardaki yerini korumuştu. Binlerce öğretmen adayının Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) yüksek puan almasına rağmen sözlü mülakatlarda elenmesi, liyakat esasından uzak bir şekilde yürütülen sistemi bir kez daha tartışmaya açmıştı.