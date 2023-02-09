Yaptırımların ve işgalin gölgesinde Suriye'de depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bini aştı

Suriye Sağlık Bakanı Dr. Hasan el-Ghobaş, depremde yaşamını yitirenlerin bin 435'e yükseldiğiini açıkladı. Hükümet kontrolü altındaki bölgelerde depremde ölümler çoğunlukla Halep, Lazkiye ve Hama'da meydana geldi. Suriye Sağlık Bakanı, günün her saati ilaç, cerrahi ve acil durum malzemeleri yüklü kamyonların gönderildiğini ve ayrıca çeşitli illerden tıbbi konvoyların gönderildiğini belirtti.

Öte yandan cihatçı güçler ve TSK'nın kontrolü altındaki bölgelerde ise ölü sayısı bin 700'e yükseldi. Böylelikle ülke çapında depremde yaşamını yitirenlerin sayısı, 3 bin 135 kişiye yükseldi. Ayrıca yaralı sayısı ise en az 3 bin olarak kayıtlara geçti.

'ABD yaptırımları Suriye’de ilaç alımı dahil her şeyi engelliyor'

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, Suriye’yi vuran deprem felaketinin büyük olduğunu ve afetin derinliğini artıran şeyin, ülkenin son 12 yıldır içinden geçtiği zor koşullar olduğunu vurguladı. Bakan, insani yardımın uluslararası hukuka göre yaptırımlara tabi olmamasına karşın ABD yaptırımlarının Suriye’de her şeyi engellediğine işaret etti.

El Mayadin kanalına konuşan El Mikdad, Dışişleri Bakanlığı’nın Birleşmiş Milletler’e ve üye devletlere, örgütün Genel Sekreterliğine, ilgili kurum ve fonlarına, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne ve uluslararası hükümet ve sivil toplum kuruluşlarından diğer insani eylem ortaklarına yardım eli uzatmaları ve Suriye’nin insani felakete karşı koyma çabalarını desteklemeleri için çağrıda bulunduğunu belirtti.

Bakan, yaşanan trajedi ve felaketi büyüten şeyin ABD ve Batılı ülkelerin Suriye’ye uyguladığı yaptırımlar olduğuna dikkat çekerek, “Tüm dünya halklarına ve ülkelerine, bu insani felaketle yüzleşmek için Suriye halkına gerekli yardımı sağlamaları için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz” dedi.

El Mikdad, ABD'nin yaptırım kararının net olduğunu ve insani yardımın herhangi bir yaptırıma tabi olmadığını ve bu tür felaketlerle yüzleşmeye yardımcı olan her şeye izin verildiğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı El Mikdad, “Amerikalılar insani yardıma yaptırım uygulamadıklarını iddia ettiklerinde, biz de onlara 'Sizin yaptırımlarınızın ilaç alımı dahil Suriye’den her şeyi engellediğini' söylüyoruz” şeklinde konuştu.