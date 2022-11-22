Yaptığı haber nedeniyle bir gazete kapatıldı

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde 9 yaşında bir çocuğun öldürüldüğü olayla ilgili haberinde, "yetkililerin açıklamalarının mantıksız olduğu" değerlendirmesine yer veren "Cihan-ı Sanat" gazetesi kapatıldı.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, dün olağanüstü toplanan İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Basın Denetleme Kurulu, Cihan-ı Sanat gazetesinin "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi kararları ve basın kanunlarını ihlal ettiği" gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

Gazetenin, İze kentinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Kiyan Pirfelek adlı çocuğun öldürüldüğü olayla ilgili 19 Kasım'da yayımladığı haberinde, İranlı siyaset bilimci Sadık Zibakelam'ın "yetkililerin olayla ilgili açıklamalarının mantıksız olduğuna dair" yorumuna yer vermişti.

Zibakelam, yetkilileri eleştirdiği değerlendirmesinde, İran'da halkın yüzde 80'inin resmi medyadaki haberlere güvenmediğinden söz etmişti.

İze kentindeki silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti

Arap kökenli İran vatandaşlarının yoğun nüfusa sahip olduğu Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde 16 Kasım'da düzenlenen Mahsa Amini protestoları sırasında kimliği belirsiz motosikletli kişilerin, göstericiler ve güvenlik güçlerinin üzerine ateş açması sonucu aralarında Kiyan Pirfelek adlı çocuğun da bulunduğu 7 kişinin öldüğü, 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığı açıklanmıştı.

İsfahan kentinde de motosikletli kişilerin güvenlik güçlerine yönelik eş zamanlı silahlı saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albay ile Besic milis güçlerinden 2 kişi ölmüştü.

İranlı yetkililer saldırıları "terör saldırısı" olarak nitelemişti.

Saldırıda yaşamını yitiren çocuk için 18 Kasım'da düzenlenen cenaze törenine katılan yüzlerce kişi ülke yönetimini ve yetkilileri protesto etmişti.

Cenazeye ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerde, saldırıda hayatını kaybeden çocuğun annesi Zeyneb Mevlayi'nin "saldırının teröristler değil güvenlik güçleri tarafından düzenlendiğini" söylediği görülmüştü. (AA)