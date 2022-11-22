İran-İngiltere maçına ilişkin paylaşımı nedeniyle İran'da bir restoran kapatıldı

İran'ın başkenti Tahran'da, İran-İngiltere futbol maçına ilişkin sosyal medya hesabından 'ülke aleyhine paylaşım yapıldığı' iddiasıyla bir restoranın faaliyetine son verildi.

Anadolu Ajansı'nın İranlı İşçiler Haber Ajansı'ndan (ILNA) aktardığı habere göre, Tahran'ın en işlek caddelerinden Şeriati'de bulunan bir restoranın Instagram hesabı üzerinden Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası kapsamında oynanan İran-İngiltere maçına ilişkin paylaşımlarda bulunuldu.

İsmi verilmeyen zincir restoranın hesabı üzerinden yapılan paylaşımda İngiltere'nin desteklendiği, İran'ın milli marşının eleştirildiği belirtilerek, söz konusu işletmenin bu nedenle mühürlendiği kaydedildi.

İran milli futbol takım oyuncuları, Dünya Kupası müsabakalarındaki ilk maçlarında ülkenin milli marşını okumayarak, ülkede 2 aydan fazla bir süredir devam eden Mahsa Emini gösterilerine destek vermişlerdi.

Dünkü maçta İran, İngiltere'ye 6-2 skorla yenilmiş, İran'ın bazı kentlerinde göstericiler İngiltere'yi destekleyen gösteriler yapmışlardı.

İran'lı futbolculardan milli marş protestosu

İran milli futbol takım oyuncuları, Dünya Kupası müsabakalarındaki ilk maçlarında ülkenin milli marşını okumayarak, ülkede 2 aydan fazla bir süredir devam eden Mahsa Amini eylemlerine destek vermişlerdi.

Mahsa Amini, ahlak polisleri tarafından saçının bir kısmı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komaya girerek yaşamını yitirmişti. Amini'nin ölümünden sonra Tahran yönetimine karşı yurttaşlar direnişe geçmişti.