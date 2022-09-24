Yapıcılar'ın son albümü: 'Biri Hiçbiri Binlercesi'

soL TV'de yayınlanan soL Kültür programına bu hafta Yapıcılar konuk oluyor.

Programda grup üyeleriyle 2 Eylül’de yayınlanan, bestesi ve sözleri gruba ait 14 şarkılık "Biri Hiçbiri Binlercesi" adlı albümleri üzerine sohbet ediliyor.

Söyleşinin ardından haftanın önerileri bölümünde Çin’in yaşayan en önemli yazarlarından olan Yan Lianke’nin bir mısır fidesiyle umudu büyütmeye çalışan bir ihtiyar ile kör köpeğinin olağanüstü varoluş inadını anlatan romanı, geçtiğimiz hafta hayata gözlerini yuman Fransız film yönetmeni, senarist ve sinema eleştirmeni Jean -Luc Godard’ın 1972 tarihli bir filmi ve Yapıcılar’ın "Biri Hiçbiri Binlercesi" albümünden bir şarkı yer alıyor.