Yapı Merkezi'nin Tanzanya'daki demiryolu inşaatında maaş isyanı

En yüksek ekonomik değerde kamu ihalesi alan beşinci firma olan Yapı Merkezi'nin Doğu Afrika'da inşa ettiği Tanzanya Darüsselam-Morogoro Demiryolu Projesi'nde çalışan Türk işçiler maaşlarını alamadıkları için isyan etti. Toplamda bin 224 km'lik toplam hattın inşaatında çalışan Türk işçilerin maaşlarının yatmamasına rağmen aynı inşaatta çalışan Tanzanyalı personelin maaşının yattığı öğrenildi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, çalışanlar en son maaşlarının Ocak ayında yatırıldığını, Nisan sonunda çıkış yapan personelin alacaklarının ise hâlâ kendilerine verilmediğini belirtirken, şirketi aradıklarında 'mahkemeye verin' yanıtı aldıklarını dile getirdiler.

Yapı Merkezi'nin 2107 yılında Tanzanya Projesi Lot-1 denilen 0-200 KM arası hızlı tren projesini aldığını, 2018 yılında da 200-500 km arası Lot-2 diye adlandırılan kısmın ihalesini de aldığını anlatan çalışanlar, 2022'de de 500-1000 km arasındaki iki projenin de ihalesini kazandıklarını anlattılar. Altı yıldır bölgede çalışmalarını sürdüren şirketin, pandemiyle birlikte Türk personelin maaşını yavaş yavaş gecikmeli ödemeye başladığı, 2022 yılına kadar maaşların 4 ay geriden ödendiği belirtilirken, 2023 yılına gelindiğinde ödemelerin daha da düzensiz hale geldiği öğrenildi.

Şirket ödemeleri beş ay sarkıtmaya başlayınca bazı Türk çalışanlar işi bıraktı. Bunun üzerine Yapı Merkezi, bir maaş yatırdı ve bundan sonra süreci ödemelerin düzenli olacağını söyledi. Ama bu söz de yerine getirilmedi.

'Zarar ediyoruz' açıklaması

Şirketin, 'Darüsselam-Morogoro', 'Morogoro-Makutupora', 'Makutupora-Tabora' ve 'Tabora-Isaka' aralarında süren demiryolu inşaatlarında çalışanlarına maaş verememesinin nedeni ise 'zarar ediyoruz' oldu.

Şirketin projelerden zarar ettiği ve kredi bulamadığını söylemesine rağmen yeni projeler alması dikkat çekti. İşçiler ise asıl sorunun fazla Türk personel getirmesi ve sürekli proje müdürlerinin değiştirmesi olduğunu belirtti. Hatta bazı projelerde bir Türk işçinin yapacağı işi 3 Türk işçi getirildiği, sahada koordinasyon eksikliği nedeniyle de verimli çalışmanın gerçekleşmediği öğrenildi.

Şirket CHP'li vekilindi

Yapı Merkezi, 1965 yılında Dr. Ersin Arıoğlu tarafından kuruldu. Türkiye'de en yüksek ekonomik değerde kamu ihalesi alan beşinci firma olan Yapı Merkezi'nın aynı zamanda onursal başkanı olan Arıoğlu, 29 Mart'ta hayatını kaybetti. 22 dönem CHP İstanbul Milletvekilliği de yapan Arıoğlu'nun şirketi, müteahhitliğin dışında raylı sistemler, boru üretimi, eğitim gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

“Yap işlet devret” modeliyle ihaleye çıkan projelerde başı çeken Ersin Arıoğlu’nun şirketi bugüne kadar 243 milyar 909 milyon 543 bin liralık kamu ihalesi aldı.

Bazı projeler şöyle: