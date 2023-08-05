İzmir'de Şehir Hastanesi inşaatı işçilerinden eylem

Çalışma koşulları nedeniyle sürekli eylem yapan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler dün akşam yine eylem yaptı.

Yüzlerce işçi yemekhanede kötü çıkan yemekleri protesto etti. İşçiler ödenmeyen ücretlerinin de bir an önce ödenmesini istiyor.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "İnşaat işçisi köle değildir" değildir.

Yapımına 2013'te başlanan ve yıllardır bitirilemeyen inşaat, kötü çalışma koşullarıyla sürekli gündem olmuştu.