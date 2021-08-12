Yangına müdahale için beklenen helikopterden bakan çıktı

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, orman yangınlarına müdahale edecek gece görüşlü helikopterlerin olmadığını ancak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gece görüşlü helikopterle Bucak’taki yangın alanına geldiğini söyledi.
Burdur’un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını 21 saat sonra kontrol altına alındı. TBMM İdare Amiri ve CHP'li vekil Göker yangın bölgesinde açıklamada "Gözümüz yukarıda helikopterle yangının söndürülmesini beklerken, gelen helikopter maalesef bakanın helikopteri çıktı" dedi ve Pakdemirli'yi istifaya çağırdı.
'Gelen helikopter bakanın helikopteri çıktı'
Göker şöyle konuştu: