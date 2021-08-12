Yangına müdahale için beklenen helikopterden bakan çıktı

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, orman yangınlarına müdahale edecek gece görüşlü helikopterlerin olmadığını ancak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gece görüşlü helikopterle Bucak’taki yangın alanına geldiğini söyledi.

Burdur’un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını 21 saat sonra kontrol altına alındı. TBMM İdare Amiri ve CHP'li vekil Göker yangın bölgesinde açıklamada "Gözümüz yukarıda helikopterle yangının söndürülmesini beklerken, gelen helikopter maalesef bakanın helikopteri çıktı" dedi ve Pakdemirli'yi istifaya çağırdı.

'Gelen helikopter bakanın helikopteri çıktı'

Göker şöyle konuştu:

“Gözümüz yukarıda helikopterle yangının söndürülmesini beklerken, gelen helikopter maalesef bakanın helikopteri çıktı. Bunca yangından, bunca acıdan ders alınmamış olmalı ki, bakan transferini helikopterle yapan bir başkanlık sisteminde, ormanlarımızı söndürmek için gece görüşlü bir helikopterimiz yok.

Bu aymazlık nereye kadar sürecek? Daha neleri yaşamamız gerekiyor ki, sizin bu lüksünüzden şatafatınızdan kurtulalım. Bakan bey kendinize gece görüşlü helikopterle transfer sağlayabildiğiniz imkanları niçin yangınları söndürmek için akıl edemediniz.

Arkamda koskoca bir orman sabaha kadar yanmayı bekliyor. Niye? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgeye gönderebileceği, sevk edebileceği gece görüşlü helikopteri olmadığı için. Niye burada itfaiye erleri sabaha kadar su sıkıyor; canlarımız, ormanlarımız, ciğerlerimiz yanıyor. Lütfen kendinize gelin onurlu bir iş yapın ve bakanlıktan istifa edin.”