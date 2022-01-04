Yangın söndürme uçakları için ihaleye çıkılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Hava Kurumu (THK), Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde çıkan yangınlara müdahale etmekte geç ve yavaş kaldığı gerekçesiyle eleştirilerin odağındaydı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla, 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale sürecinin Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "5 adet amfibik uçak satın alınması için Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Amfibik yangın söndürme uçaklarının sipariş üzerine üretilen özel uçaklar olması sebebiyle, uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulü ile hizmet alınmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.