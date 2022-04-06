Yangın sezonu yaklaşırken: 'Havada uçak yok, karada işçi yok'

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüklerinin hizmet alımıyla orman yangını söndürme ihalesi açması üzerine TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma yaparak “Yangın söndürme işi geçici de olmaz, taşeronla da olmaz” dedi.

"Orman yangınlarıyla mücadelenin özel şirketler eliyle yapılması daha önce denendi ama olmadı" diyen Girgin, "Yangınla mücadelede en önemli konu, yerinde ve zamanında müdahaledir, bunu da ancak orman köylüleri yapar, hem orman köylüsü desteklenir hem de ormanı iyi tanıdığı için yangına daha hızlı müdahale sağlanır. Ayrıca, yangına müdahale uzmanlık işidir, yangın işçisi kurum emrinde, güvenceli ve yangın eğitimi almış kişilerden olmalıdır; yangın işçisi geçici de taşeron eliyle de olmaz, olmamalı" şeklinde konuştu.

'İktidar piyasacı mantıkla yaklaştığı için yangınlara karşı etkili olamıyor'

Girgin şunları söyledi:

"Kadrolu işçiler deneyimin birikmesi ve uzmanlaşmanın gelişmesi için olmazsa olmazdır. Yangın eğitimi alanında tahribatı gidermeli, bu alandaki kamu okullarını en gelişmiş müfredatla güncellemeli ve büyütmeliyiz.

Sayıştayın tespit ettiği 9600 sürekli işçi açığı giderilmeyip eğitimi, sürekliliği ve tecrübeyi gerektiren bu işte taşeron eliyle 6 aylık yangın işçisi almakta ısrar ediliyorsa hesap başkadır. Bunun anlamı ormanı değil şirketleri düşünmektir.

Orman varlığımızın geleceği için her şeyden önce şu tespitin yapılması gerekiyor. Türkiye’nin orman yangınlarını söndürme sorunu vardır. Geçtiğimiz yaz sadece Muğla'da meydana gelen orman yangınlarında 67 bin hektar alan küle dönmesi bunun göstergesidir.

'Bu seneye daha hazırlıklı olabilirdik'

Bu yangınları işaret fişeği olarak görüp bu seneye daha hazırlıklı olabilirdik. Ancak şu ana kadar sorunu çözücü, planlı, programlı, bir yaklaşımı oluşturacak adımların atıldığını görmedik. Bugün Orman Genel Müdürlüğü’nün açtığı ilan da orman yangınları işini taşeron eliyle çözmeye yönelik daha önce başarısız olduğu aşikar bir modeli devam ettirmenin göstergesidir. 2008-2010 yıllarında bu uygulamadan verim alınamadığı için vazgeçilmemiş miydi?

Taşeron eliyle orman yangınları söndürme uygulamasına gidilmesi daha baştan, 'ben bu işte insiyatifi şirketlere bıraktım, artık ne kadar olursa' demektir. Bu anlayışla orman varlığımızı bırakın gelecek kuşaklara bırakmayı, bugün bile ayakta tutamayız. Kimse unutmasın, orman varlıklarımızı ayakta tutma görevi aynı zamanda gelecek nesillere borcumuzdur. Sağlıklı işleyen bir ekosisteme sahip dünyaya doğma hakkı, henüz doğmamış olan nesillerin de hakkıdır.”

Uçak filosu kuruldu mu?

Süleyman Girgin konuşmasının sonunda, “Yangın sezonu yaklaşıyor ancak havada uçak yok, karada işçi yok. Bir kez daha soruyoruz: Yangın söndürme uçağı ve helikopteri alımı yapıldı mı, uçak filosu kuruldu mu?” diyerek sözlerini tamamladı.