Ülke genelinde gün içerisinde en az 7 orman yangını meydana geldi!

Türkiye genelinde gün içerisinde Çanakkale, Giresun, Osmaniye, Kastamonu ve Çorum'da orman yangını çıktı.
Çanakkale'de çıkan yangın 18 saatin ardından kontrol altına alınırken Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar Köyü mevkiinde çıkan orman yangını 12 saatin ardından kontrol altına alındı. Bilecik'te çamlık alanda meydana gelen yangında 30 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Maltepe ve Kastamonu'da çıkan orman yangınlarıysa kısa sürede söndürüldü. Maltepe'deki yangında 2 dönümlük arazi hasar gördü.
Çorum’un Kargı ilçesindeyse anız yangını ormanlık alana sıçradı. Osmaniye, Çorum ve Giresun'da çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmaları gece saatlerinde devam etti.