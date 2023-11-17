Yandaşlar şikayet etti, RTÜK harekete geçti: 7 kanala para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 7 kanala para cezası verildi.

Cezaların, Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve eski AKP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu AKP Milletvekili Osman Gökçek'in şikayeti üzerine verilmesi dikkat çekti.

7 kanala ceza

Halk TV’ye Kayda Geçsin programında Sinan Ateş ile ilgili yorumların yapılması nedeniyle Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın şikayeti üzerine RTÜK yüzde 3 para cezası verdi. Kanala IŞİD’in korunup kollandığı değerlendirmesi nedeniyle de yüzde 3 para cezasına hükmedildi.

RTÜK, Merdan Yanardağ ile Emre Kongar’ın 3 ayrı programına ceza verdi. Birisi Osman Gökçek’in şikayeti! 'Küçük düşürme' ve 'suçlu gibi göstermekten' TELE 1'e üç kez yüzde 3 para cezası kesildi.

Gazeteci Zafer Arapkirli’nin "Medya Terapi" programında "köprü ve otoyol zamları" ve "Fidan-Blinken tokalaşması" ile ilgili değerlendirmelerinin eleştiri sınırlarını aştığını iddia eden kurul, KRT’ye iki kez yüzde 3 idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Yine gazeteci Fatih Ertürk’ün "Başkentte Gündem" programında "5 Bin TL’lik emekli ikramiyesi" ile ilgili değerlendirmeleri, karar vericilere yönelik, eleştiri sınırlarını aştığı gerekçesiyle Flash Haber’e yüzde 3 idari para cezası verildi.

Kurul ayrıca, "şiddete özendirici ve çocuk ve gençlerin zihinsel ve ahlaki gelişimine aykırı" sahneler gerekçesiyle, "Hudutsuz Sevda" dizisi için FOX TV, "Sakla Beni" dizisi için Star TV ve "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programı için Show TV’ye yüzde 3’er para cezası verdi.

Kararlar oyçokluğuyla alındı.

'RTÜK daha ağır yaptırımlara hazırlanıyor'

CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşcı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "RTÜK, gelecek günlerde daha ağır yaptırımlara hazırlanıyor" dedi.

Taşcı'nın paylaşımı şöyle:

"Anayasa Mahkemesinin 'sansüre' yol vermesinin ardından RTÜK, hükümeti eleştiren, halkın haber alma hakkı için mücadele eden yayıncılara ağır cezalar verdi. Kararlar gösteriyor ki RTÜK, gelecek günlerde daha ağır yaptırımlara hazırlanıyor. İstedikleri suskun, sinmiş bir basın...