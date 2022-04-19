Yandaş yazardan Süleyman Soylu'ya 'fabrika ayarları' hatırlatması

Suriye'ye yönelik emperyalist saldırılarda rol oynayan ve Suriye'nin cihatçı saldırısına maruz kalmasına yol açan sürece destek veren yandaş basın ve AKP yöneticileri, konuya ilişkin son dönemde birbirine giren açıklamalar yapıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Suriye ve Irak’ı Amerika ve Avrupa’nın elinden kurtaracağız” sözleri dikkat çekerken, Soylu bu açıklamada AKP iktidarının Suriye'deki süreçteki ABD destekçisi rolünden söz etmemişti.

Yeni Akit yazarı Kenan Alpay, Soylu'ya "fabrika ayarları" hatırlatması yaparken, "Suriye’yi Amerika ve Avrupa’nın değil Rusya ve İran’ın elinden kurtarıp huzur getirmemiz gerekiyor" dedi.

Alpay, Suriye'ye yönelik cihatçı saldırının en büyük destekçisi ABD'yi ve ona verdikleri yoğun desteği hatırlayarak böyle bir "düzeltmeye" giderken, Soylu'nun bu hatırlatmaya bir yanıt verip vermeyeceği merak konusu.