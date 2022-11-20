Yandaş yazardan Kılıçdaroğlu açıklaması: Tweetlerinin cezai boyutu araştırılıyor

Yandaş gazete Sabah'ın başyazarı Mehmet Barlas, "İnsanları piyasalar konusunda paniğe sevk eden tweet'ler atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığının cezai boyutunu hukukçular araştırıyor" görüşünü savundu.

Barlas bugün kaleme aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk maçını seyretmek için Katar'a gitti. Futbolun yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi de ziyaretin gündeminde olacak. Erdoğan ülkesinin ekonomisini iyileştirmek için elinden gelen çabayı gösterirken, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise attığı tweet'lerle piyasa manipülasyonu yapıyor. İnsanları piyasalar konusunda paniğe sevk eden tweet'ler atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığının cezai boyutunu hukukçular araştırıyor. Terörün her çeşidine muhalefetin, özellikle de Kılıçdaroğlu'nun bir kova benzinle gitmesi gerçekten can sıkıcı" ifadesini kullandı.