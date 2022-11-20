Kılıçdaroğlu 'Zikzaklar beni yoruyor' demiş

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cuma günü yakın bir dostuna, “İnanın bu zikzaklar beni yoruyor" dediğini aktardı.

Öztürk'ün "Kılıçdaroğlu: Beni zikzaklar yoruyor" başlıklı yazısında öne çıkanlar şöyle:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masada gedik açılmaması için çaba gösteriyor. Bütün eleştirileri de saygıyla karşılıyor, cevap vermiyor. Ancak, bazı siyasetçiler artık işi gücü bırakmış, Kılıçdaroğlu'nu aday yaptırmamak üzerine çalışıyor. Bugün söylediklerini, ertesi gün, 'Ben öyle demek istemedim, aslında şunu söylemek istemiştim' diye düzeltmeye, kafa karıştırmaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, geçen cuma günü yakın bir dostuyla konuşurken, 'İnanın bu zikzaklar beni yoruyor' dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Erdoğan'ın çağrısına verdiği cevaptan da memnun kaldığını öğrendim. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da, 'Altı partinin hiçbiri Erdoğan'ın peşinden gitmez' sözleri de CHP'de memnuniyet yarattı.

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, babasını ziyarete jetle götürülüp getirilmesinin Kürt kökenli vatandaşlarımızın oyunu almaya dönük bir girişim olarak yorumlandı. Ancak, HDP'nin, Selahattin Demirtaş'ın, Cumhur İttifakı'na bakışında bir değişiklik yok. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı, takvimde bir değişiklik olmazsa ocak ayında açıklanacak. Beklenen, bu ismin Kemal Kılıçdaroğlu olacağı."