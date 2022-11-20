Millet İttifakı'nın adayı belirleyeceği güne ilişkin ilginç iddia

Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programına konuk olan Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

İYİP İstanbul Milletvekilleri ve İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesinin tartışıldığı sırada Sevinç "Buğra Bey ile konuştum, İmamoğlu’na açılan davada ‘Yanındayız’ mesajı vermek için olduğunu söyledi. Fotoğraftan başka bir kişi ‘İster Cumhurbaşkanlığı adaylığı için destek ister dava nedeniyle yanındayız mesajı çıkarabilirsiniz’ dedi. Bu fotoğraftan sonra CHP’den önemli bir yetkiliyle konuştum. ‘İmamoğlu’nun davasından önce Cumhurbaşkanı adayı açıklanabilir mi?’ diye sordum, ‘Siyasette her an her şey olabilir’ dedi" ifadesini kullandı.