Yandaş yazardan 'geçinemiyorum' diyen AKP'li vekile tepki: 'Git, daha çok para kazanacağın bir iş bul'

Emekçilerin enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilmesi hakkında "Gerekirse 2 kilo değil yarım kilo et yeriz" diyerek çıkış yapan AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, milletvekilliği maaşlarının yetmediğini iddia etmişti.

Yandaş gazete Sabah yazarı Melih Altınok, maaşının yetmediğinden şikâyet eden AKP'li Zülfü Demirbağ'ı, "İyi de bize ne? Öyle ya, milletvekilliği, geçimini sağlamak için tercih edilen bir meslek; maaşı, imkânları, konforu için soyunulacak bir uğraş değil ki" sözleriyle eleştirdi.

İktidar partisinin milletvekili olarak maaşından yakınmaması gerektiğini söyleyen Altınok, "Gidin daha çok para kazanacağınız bir iş bulun kendinize. Aday olmayanı dövmüyorlar ya. Neyse... Seçip Meclis'e gönderdiğimiz siyasilerin kafa yoracağı, üzerinde çalışacağı, Genel Kurul gündemine getireceği mesele kalmamış gibi 3 aylık 'yasama tatili' başladı. Gidin iyice bir dinlenin hele, dönüşte düşünürsünüz" ifadelerini kullandı.