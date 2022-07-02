'Maaş yetmiyor' diyen AKP'li vekilin İBB'de çalışırken elde ettiği gelir ortaya çıktı

Emekçilerin enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilmesi hakkında "Gerekirse 2 kilo değil yarım kilo et yeriz" diyerek çıkış yapan AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, milletvekilliği maaşlarının yetmediğini iddia etmişti. Vekil maaşları 40 bin liradan 56 bin liraya yükselmesi planlanırken, açlık sınırının 6 bin 300 lira olmasına rağmen asgari ücret 5 bin 500 liraya çıkarıldı.

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çalıştığı yıllarda milyonlarca lira kazandığı, birden fazla maaş aldığı ve aylık kazancının da dönemin asgari ücretinin 8 katına denk geldiği ortaya çıktı.

OdaTV'nin haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanlığı zamanında, 1994-1999 yılları arasında Yol Bakın ve Onarım Müdürü olarak İBB’de görev yapan AKP'li Zülfü Demirbağ, İBB’de çalıştığı yıllarda müdürlük maaşı dışında, İBB şirketlerindeki yönetim kurulu üyeliği için her ay "huzur hakkı" adı altında maaş alıyordu.

Müdürlük, şirket yönetim kurulu üyeliği ve huzur hakkı

Demirbağ kendi ifadesine göre hem yönetim kurulu üyeliği için hem de denetim kurulu üyeliği için ayrı ayrı "huzur hakkı" alıyordu. Demirbağ'ın, İBB şirketlerinin yönetim kurulu kararları üzerinden yapılan araştırmaya göre İSTAÇ ve İSFALT şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptığı tespit edildi.

İSTAÇ’ın 7 Nisan 2000 tarihli olağan genel kurul kararına göre, Demirbağ 1 Eylül 1999 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyesi oldu. Aynı tarihli yönetim kurulu kararında ayrıca, yönetim kurulu üyelerine, eski tutarla 300 milyon lira "huzur hakkı" ödeneceği belirtiliyor. Denetim kurulu üyelerine ise 200 milyon lira net ücret ödeneceği de aynı kararda yer alıyor. Her şirkette ödenen "huzur hakkı" farklı olmasına karşın iki şirkette yönetim kurulu üyesi olarak bulunan bir bürokrat yaklaşık 600 milyon lira aylık alıyordu.

Müdürlük maaşı ve "huzur hakkı" gelirlerinin toplamı eski parayla yaklaşık 800-900 milyon lira ediyor. O tarihte asgari ücret eski hesapla 110 milyon lira idi. Bir başka ifade ile bürokratın maaşı yaklaşık 8 asgari ücret seviyesindeydi.

'İBB'de bürokrattım, şu ankinden çok iyiydi'

İBB’de Başkan Danışmanlığı da yapan Demirbağ, 2002 yılında AKP’den Elazığ Milletvekili seçildi. 2011 ve 2018’de de Elazığ Milletvekili seçilen Demirbağ geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 40 bin TL’lik milletvekili maaşının yetmediğini söyledi. İBB’de çalıştığı yıllarda elde ettiği gelirin, bugünkü gelirinden çok daha iyi olduğunu belirten Demirbağ şunları söylemişti:

"Bayram öncesi maaşı bekliyoruz. Öyle değil, dışarıdan göründüğü gibi değil. İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz. Çok zor. Ee şimdi ben İstanbul Belediyesi’nde bürokrattım. Yönetim kurulu üyeliği de alıyordum bir denetim bir yönetim. Valla şu ankinden çok çok iyiydi benim durumum. İki tane de kooperatife girdim ev sahibi oldum ben İstanbul’da. Şimdi? Şimdi mümkün değil, nasıl yapacaksınız?"