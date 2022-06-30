Gerekirse yarım kilo et yeriz diyen vekil: Maaş yetmiyor artık borç alıyorum

Her geçen gün artan maliyetler ve tüketim ürünlerine gelen zamlar karşısında "Gerekirse 2 kilo değil yarım kilo et yeriz" diyen AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, milletvekili maaşlarının az olduğunu, geçinemediğini ve danışmanlarından borç alarak ayı tamamladığını ifade etti.

TV42'deki Sümen Altı programına konuk olan Demirbağ, vekil maaşlarından başka gelirimiz olmazsa gelen maaşın yetersiz olacağını ifade etti. "Vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşı ile milletvekilliği yapmaz" diyen Demirbağ, "Utanarak söylüyorum ama danışmanlarımdan 2-3 bin lira getirin diyerek ay sonunu getiriyorum" dedi.