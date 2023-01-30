Yandaş yazardan 'Ekrem İmamoğlu bağımsız adaylık hesabı yapıyor' iddiası

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'na ilişkin iddialarını sürdürüyor.

İmamoğlu'nun bağımsız aday olmaya çalışacağını iddia eden Selvi, HDP ve İYİP desteği olduğunu öne sürdü, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu’na rağmen masadan İmamoğlu isminin çıkması beklenmiyor. Ekrem İmamoğlu da bunun farkında. Bunun üzerine, 'Benim ismim masaya da geldi ama engellendi. Bu durumda ben de millete gidiyorum, diyecek. Bağımsız aday olacak' deniliyor.

Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti ve HDP desteğine güveniyor.

Hesabını ikinci tura göre yapıyor. Ama İYİ Parti ile HDP’nin bir arada görünmemesi gerekiyor. Çünkü İYİ Parti seçmeni bundan rahatsız olur. İYİ Parti’nin Ekrem İmamoğlu’nu destekleyebilmesi için HDP ilk turda cumhurbaşkanı adayı çıkaracak. Böylece İYİ Parti seçmeni ürkütülmeyecek. Ama HDP seçmeni İmamoğlu’na oy verecek. Plan, ikinci tura Kılıçdaroğlu’nun değil, İmamoğlu’nun kalmasını sağlamak."