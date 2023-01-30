Erdoğan anketinden çarpıcı sonuç

BUPAR Araştırma ve Danışmanlık, en büyük nüfusa sahip 10 büyükşehirden 2 bin 780 genç ile yüz yüze görüşerek bir anket yaptı.

Cumhuriyet'in haberine göre, yapılan ankete katılanların yüzde 65'i Millet İttifakı'na, yüzde 23'ü Cumhur İttifakı'na, yüzde 12'si ise bu ittifak dışındaki partilere oy vereceğini söyledi.

“Yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilmesini mi istersiniz yoksa yeni birisi mi cumhurbaşkanı olsun” diye sorulurken, verilen yanıtlara göre gençlerin yüzde 72’si yeni birisinin cumhurbaşkanı olmasını isterken yüzde 20.5’i Erdoğan’ın tekrar seçilmesini istedi, yüzde 7.5’i ise kararsız olduğunu belirtti.