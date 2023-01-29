Son seçim anketini açıkladı: Yüzde 13 oranında fark

ORC araştırma şirketi tarafından yapılan seçim anketine göre; Cumhur İttifakı yüzde 35,7 oy oranına sahipken, Altılı Masa'nın yüzde 48,7 oy oranına sahip olduğu görüldü.

Haber Merkezi

ORC araştırma şirketi, 14 Mayıs yapılması öngörülen seçimlere 105 gün kala, gerçekleştirdiği ankete göre siyasi partilerin oy oranını açıkladı.

23-26 Ocak tarihleri arasında 45 ilde yapılan ankete 4 bin 580 kişi katıldı.

Sosyal medya üzerinden yayımlanan anket sonuçlarına göre; AKP'nin yüzde 30,2, CHP'nin yüzde 23,1, İYİP'in ise yüzde 19,3 oranında oy aldığı görüldü.

Ankete göre ittifak bazında oy oranları ise şöyle oldu:

  • Cumhur İttifakı (AKP+MHP) yüzde 35,7
  • Millet İttifakı (Altılı Masa) yüzde 48,7

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