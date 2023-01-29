Son seçim anketini açıkladı: Yüzde 13 oranında fark

ORC araştırma şirketi, 14 Mayıs yapılması öngörülen seçimlere 105 gün kala, gerçekleştirdiği ankete göre siyasi partilerin oy oranını açıkladı.
23-26 Ocak tarihleri arasında 45 ilde yapılan ankete 4 bin 580 kişi katıldı.
Sosyal medya üzerinden yayımlanan anket sonuçlarına göre; AKP'nin yüzde 30,2, CHP'nin yüzde 23,1, İYİP'in ise yüzde 19,3 oranında oy aldığı görüldü.
Ankete göre ittifak bazında oy oranları ise şöyle oldu:
- Cumhur İttifakı (AKP+MHP) yüzde 35,7
- Millet İttifakı (Altılı Masa) yüzde 48,7