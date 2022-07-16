Yandaş yazardan darbe itirafı: Herkes biliyordu

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın bugün yayımlanan 15 Temmuz 2016'da yaşananlar değerlendirdiği yazısında “Aslında ülkenin darbeye gitmekte olduğunu herkes biliyordu. Öğle vaktinde MİT’in de, TSK’nın da darbe olacağından haberleri vardı” dedi.

'Anlamak mümkün değil'

Dilipak yazısında “Sürece ilişkin aslında cevabını arayan birçok soru var ama olaylar başka yönde gelişiyor. İşin siyaset, media, diplomasi ve sermaye grublarından birçok kişinin üzerine hiçbir zaman gidil(e)medi. Bu işe karışan birçok kişi, o gün ve daha sonra ülkeden ayrıldı” diye yazdı.

Abdurrahman Dilipak, Gülen Cemaati üyelerinin iadesi hakkında, "Gelinen noktada ne ABD ve ne de AB ülkeleri, NATO ülkeleri FETÖ’cüleri bize iade etmediler. Yargılamalar hâlâ devam ediyor. Bu arada FETÖ Borsası söylentileri ile dava süreci önemli ölçüde sulandırıldı. Verilen kararların AİHM’den dönmesi endişesi var. Bir yandan da genel aftan söz ediliyor. Birçok FETÖ’cünün aramızda hâlâ itibarlı konumda olduklarını görüyoruz. Bunu da anlamak mümkün değil" yorumunu yaptı.