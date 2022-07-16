İsveç'te Cemaat üyesi olduğu belirtilen kişinin Türkiye'ye iadesi mahkeme tarafından durduruldu

2018’de İsveç’te oturum izni verilen ve Gülen Cemaati üyesi olduğu gerekçesiyle Türkiye tarafından iadesi istenilen 48 yaşındaki kişinin iadesinin İsveç Yargıtayı tarafından durdurulduğu açıklandı.

Dagens Juridik gazetesinin haberine göre, Türkiye’nin iadesini istediği kişinin Cemaat'in "Afganistan imamı" olduğu ve Bylock kullandığının tespit edildiği ifade edilirken, 2018’de İsveç’ten sığınma talep ettiği ve o tarihten itibaren de İsveç’te oturma ve çalışma izni olduğu belirtildi.

Haberde, söz konusu kişinin Bylock kullanması ve Gülen Cemaati'ne sempati duymasının İsveç’te suç teşkil etmediği, bu yüzden Türkiye’ye iadesinin durdurulduğu aktarıldı.

Linde: Türkiye'ye 3 kişi iade edildi

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Ann Linde İsveç'in resmi haber ajansı TT’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine yılbaşından önce izin vereceğini umduğunu ama bundan emin olmadığını söyledi.

Türkiye’nin 2019’dan bu yana 16 kişiyi İsveç’ten talep ettiğini aktaran Linde, “Bunlardan 9’u İsveç’te olmadığı için talep geri çekildi. Yargıtay bunlardan 4’ünün iade edilmemesi gerektiğine karar verdi, 3 kişi de iade edildi” açıklamasını yaptı.