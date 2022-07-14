'15 Temmuz'un bilinmeyen görüntüleri var' dedi, Akar'a ilişkin çarpıcı anı anlattı

Gazeteci Müyesser Yıldız, 15 Temmuz darbe girişiminin bilinmeyen görüntüleri olduğunu belirtip çarpıcı açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz'da karanlıkta kalan iki isim: İfadeleri bile alınmadı

Darbeye ilişkin en önemli noktalardan birinin şu ana kadar Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın bilgisine başvurulmamış olması, komisyona dahi gelmemiş olması olduğunu dile getiren Yıldız, bazı savcıların bu iki ismin ifadesinin alınmasını istediğini, hatta Saray'dan bazı isimlerin de bu isimlerin ifadesinin alınmasını istediğini, ancak bu savcıların görevden alındığını dile getirdi. Bu ikilinin mahkemeye bile gelmediğini aktaran Yıldız, Akar'la ilgili çok ciddi iddialar olduğunu vurguladı.

'15 Temmuz'un bilinmeyen görüntüleri var' dedi, Akar'ı anlattı

Halktv'deki Açıkça programında konuşan Yıldız, 16 Temmuz'da Hulusi Akar'ın darbeci komutanlardan Mehmet Dişli ile birlikte Çankaya'ya gidişine dair de konuştu, "Biz 15 Temmuz'un ham görüntülerini görmedik" dedi.

Halkın izlemediği, devletin arşivinde görüntüler olduğunu söyleyen Yıldız, "15 Temmuz'un bilinmeyen görüntüleri var. Genelkurmay Başkanı'nın olduğu katta her yerde kameralar var. Biz sadece merdivenden inerken görüyoruz. Akar kendisini derdest eden isimden şapkasını istiyor, o isim gidiyor şapkasını getiriyor. Mehmet Dişli hep şunu söyledi, ben Genelkurmay Başkanı'nın emirleri dışında bir iş yapmadım dedi. Dişli derdest ettirdi ya Akar'ı, Akar'ı helikoptere bindirecekler Akıncı'ya götürmek için, Mehmet Dişli dalgın, neredeyse pervane çarpacak, Akar Mehmet Dişli'nin kafasından tutuyor, pervaneden koruyor. Beni derdest eden adamı niye koruyorum" dedi.

Hulusi Akar ile Bakanlar arasında 'Bir numara Akın Öztürk' tartışması

Yıldız, Akın Öztürk'e ilişkin yaşanan tartışmayı da aktarırken, "Akar, Çankaya'daki kriz masasında darbenin bir numarası Akın Öztürk haberlerine nereden çıktı bu diyor. Genelkurmay Akın Öztürk'ü biz gönderdik diyor. Peki darbenin bir numarası kim o zaman askeri anlamda? Ben ilk gün de söyledim, Akın Öztürk bir numara değil. Akın Öztürk'ün oraya pantolon tişörtle gönderilmesi, hazırlıklı olmaması durumu var. Hatta Akar'la bakanlar arasında ciddi tartışmalar yaşandı ama sonra Akın Öztürk bir numara ilan edildi. Akın Öztürk'e dair FETÖ'ye dair hiçbir bilgi yok iddianamelerde, bilgi notlarında. Sadece ülkücü, reise küfür eder deniliyor" aktarımında bulundu.