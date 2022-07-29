Yandaş yazar 'yalaka' açıklaması yapmak zorunda kaldı

Hürriyet yazarı Hande Fırat ve Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, geçtiğimiz akşam yayınlanan Gece Görüşü programında gündem olan diyaloglarına ilişkin bugün yeni bir açıklama yaptı.

Hande Fırat, kendisine ve programa yönelik gelen ‘yalaka’ yorumlarına “Biz yalaka değiliz” derken, Emin Pazarcı ise, “Kendi adına konuş” diyerek müdahalede bulunmuştu.

Hande Fırat ve Emin Pazarcı, diyalog sonrası, Gece Görüşü’nde yeni açıklama yaptı.

Twitter’dan gelen ‘yalaka’ yorumları nedeniyle böyle bir konuşma yaptığını söyleyen Hande Fırat, “Benim söylemeye çalıştığım, siyasetçiler siyasetçidir. Doğru yapana doğru, yanlış yapana yanlış yaparız diyerek yanıt verdim sevgili izleyicime. Bu şekilde de davranmaya devam edeceğim. Ama sanıyorum Emin Bey’in bu açıklamaları benimle ilgili değildi. Buyrun Emin Bey” diyerek sözü Emin Pazarcı’ya bıraktı.

Önceki programda Hande Fırat’ın sözlerinin kesildiğinin altını çizen Emin Pazarcı, “Ben o programda yalakaları ve yalakalığı eleştirdim. Ve ilkeli bir siyaset olması gerektiğini, insanların jel gibi oturduğu kabı almamasını işaret ettim. Yine o programda SOROS’çulardan bahsettim. SOROS’çuların operasyonlarından bahsettim. Ama SOROS’çular ve yalakalar bir oldular saldırmaya başladılar” ifadelerini kullandı.

“Sözleri cımbızla çekip kargalarla sürüyle üzerimize saldırdılar” diyen Emin Pazarcı, sözlerine şöyle devam etti;

“Sonra da ‘Emin Pazarcı yalakalığı kabul etti’ dediler. Hadi oradan ya! Ben tam tersini söyledim program sırasında. Birtakım televizyonlar çıkıp Emin Pazarcı buna cevap versin diyor. Vereyim; Ahlaksızsınız. Bu işi büyütenler köpürtenler ahlaksızsınız. Bu kadar basit, başka bir cevabı olmaz bunun.”