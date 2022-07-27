Hande Fırat 'biz yalaka değiliz' dedi, yandaş isim kendini tutamadı: 'Kendi adına konuş'

CNN Türk'teki 'Gece Görüşü' programında, sosyal medyadan kendisine ve programa yöneltilen 'yalaka' eleştirilerine yanıt veren Hande Fırat, "Bizler, çok affedersiniz, RTÜK'ten de özür diliyorum, yalaka falan değiliz. O'cu da değiliz, bu'cu da değiliz. Hepimiz, kendimiz işimizi yapmaya çalışıyoruz.Bizi de oradan böyle, çok büyük kalelerde falan sanmayın. Biz, sizin gibi normal insanlarız" dedi.

Hande Fırat konuştuğu sırada, Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, "'Biz' değerlendirmesine katılmıyorum. Kendi adına konuşabilirsin" ifadesini kullandı.