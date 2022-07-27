Sezgin Baran Korkmaz'dan para aldığı iddia edilen gazeteciden açıklama geldi

Sezgin Baran Korkmaz'dan para aldığı öne sürülen gazeteci Dinçer Gökçe Twitter hesabından açıklama yaptı.

Gökçe söz konusu paylaşımında, "Köy çocuğu olarak zor şartlarda okudum. Bu zorluğu aşma ışığını gördüğüm 15/20 öğrenci için her yıl yakın akrabalarım ve çevremden burs temin ediyorum… İtibar suikasti yapılan ‘operasyonel’ listeler bu yöndeki çabamı elbette etkilemez. Karanlık hesapları dikkate aldığım da yok Ancak bana güvenen insanların bilmesi gerektiği için bu açıklamayı yapıyorum. Bir avukat arkadaşım aracılığı ile 2’si kadın 3 öğrenciye SBK Eğitim Vakfı’ndan burs temin edildi. Aylık tutar 200/250 TL. Kayseri, Muş ve Ardahanlı çocukların hesaplarına yatırıldı. Dekontları da ekte." ifadesini kullandı.