Yandaş yazar TTB'yi hedef aldı: 'Doktorlar bu birliğe mahkûm edilmemeli'

Yandaş Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı, Türk Tabipleri Birliği'ni hedef aldı. Yandaş yazar Yakışıklı, AKP'nin çoklu baro operasyonunu hatırlatarak “Artık harekete geçme vakti; doktorlarımız bu ‘tek yetkili’ birliğe mahkûm edilmemeli!” yorumunda bulundu.

Yakışıklı, “Türk markası bunlara yakışmıyor!" başlıklı bugünkü yazısında “TSK'nın PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı iddiası araştırılmalı” açıklamasının ardından hakkında soruşturma başlatılan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı üzerinden TTB'yi hedef aldı.

Türk Tabipleri Birliği’nin tek yetkili kurum olduğunu ve doktorların zorunlu olarak birliğe üye olduğunu iddia eden Yakışıklı'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Şimdi soralım! Yıllarca eğitim gören doktorlarımız TTB’den neyin evrakını alıyor? Bu evrak onların mesleğine ne katıyor? Hiç!

Açık çağrımdır!

TTB’ye üye olma zorunluluğu ve aidat ödeme zorunluluğu kaldırılmalıdır!

TTB’nin “tek yetkili” birlik olma statüsü son bulmalı, alternatif birlikler kurulabilmeli, doktorlarımızın “seçim hakkı” olmalıdır!

Bu konuyu yıllar önce de dile getirmiştim. Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye bizzat sormuştum. Onlar da TTB’ye olan tepkilerini dile getiriyorlar.

Artık harekete geçme vakti; doktorlarımız bu ‘tek yetkili’ birliğe mahkûm edilmemeli!

Türkiye Barolar Birliği’nde biliyorsunuz Ankara ve İstanbul’da '2. Baro' kurma hakkı verildi. İsteyen avukatımız kendi dilediği baroya üye oluyor. Çatışma ve bölünme yok; bilakis seçme hürriyeti var. Benzerinin 'doktorlarımız' için de uygulanması gerekir."