Bahçeli: TTB'nin kapatılması, başkanın da hesap vermesi haktır

Manisa'da gerçekleştirdiği mitingde altılı masa ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti hakkında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zillet partilerinin peş peşe ABD'nin yolunu aşındırmaları boşuna değildir. Bizi ilgilendiren nasıl yemlendikleri, nerede düşüp kalktıkları değil hangi gizli pazarlıklara alet olduklarıdır" dedi.

Bahçeli'nin konuya ilişkin öne çıkan ifadeleri şöyle:

"- Türkiye'ye tuzak kuranlar 2023'te alt edilecektir. Türkiye'de bulamadıklarını yabancı ülkelerde arayanlar, ekmeğini yediği vatanını gittikleri ülkelerde şikayet edenler çok iyi bilsinler ki bizim adayımız belli, kararımız nettir.

- Bu ittifakın ne makul hedefinden ne de akla yatkın bir projesinden bahsetmek mümkün değildir. Tek bildikleri aldatmadır, yalandır. Kimi cumhurbaşkanı adayı yapacakları belirsizdir. Kılıçdaroğlu meydan okuyor ancak hala adayım diyemiyor. Henüz dış güçlerden bir aday ismi söyleyemiyorlar.

- Zillet partilerinin peş peşe ABD'nin yolunu aşındırmaları boşuna değildir. Birisi geliyor, birisi gidiyor. Adeta okyanus ötesinde nöbete gidiyorlar. ABD'ye koşan İP heyetinden birisi 'Biz ABD'de hamburger yemeye gelmedik' diyerek Kılıçdaroğlu'nu boşa düşürüyor. Bizi ilgilendiren nasıl yemlendikleri, nerede düşüp kalktıkları değil hangi gizli pazarlıklara alet olduklarıdır."

'TTB'nin kapatılması, başkanın da hesap vermesi haktır'

Türk Tabipleri Birliği'ni hedef alan ve kapatılması çağrısında bulunan Bahçeli, "Başkanın da hesap vermesi haktır, hukuktur, devlet ve millet onurunun ertelenemez sorumluluğudur" dedi. Bahçeli konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"- Geçtiğimiz günlerde TSK'ya şerefsiz bir iftira atılmıştır. Biliyoruz ki her hain korkaktır, yalancıdır. Hain her fırsatta hainliğini gösterecektir. PKK'nın namussuz iftirasına önce CHP'li bir vekilden destek gelmiştir. Türk Tabipler Birliği Başkanı demiş ki 'Belli ki sinir sistemini tutan kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda.' Tepkiler çoğalınca 'öyle bir şey demedim ki' diyerek çark etmiştir.

- Şerefli Türk askerlerini suçlayan kim varsa teröristtir, şerefsizdir, haindir, dökülen şehit kanlarının vebali onların üstündedir. PKK'nın kara propagandasına destek olan vekillerin gazi Meclis'in çatısı altında olması hepimiz adına yıkımdır. Mahkemeye çıkarılması şarttır. Türk Tabipler Birliği'nin kapatılması, başkanın da hesap vermesi haktır, hukuktur, devlet ve millet onurunun ertelenemez sorumluluğudur. Haram olsun, şart olsun, yaptıklarınız boğazınızda koca bir dert olsun."