Bakan Bozdağ, AKP'den istifalara ilişkin paylaşımlarını sildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ahmet Eşref Fakıbaba’nın AKP'den ve milletvekilliğinden istifa etmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sildi.

Fakıbaba’nın AKP’den ve milletvekilliğinden istifa etmesinin ardından yeni kopuşların olacağına ilişkin haberler gündemdeki yerini korurken, Bakan Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ak Parti içinde rahatsız vekil arayanlar veya rahatsızlık algısı yaratmak isteyenler beyhude uğraşıyor" paylaşımını yaptı.

Bozdağ paylaşımında "Ak Parti zayıfladı, zayıflayacak diye bekleyenler de boşuna bekliyor. Bilinmeli ki Ak Parti Allah'ın yardımı, insanımızın dua ve desteği ile yoluna devam edecektir" dedi.

Bakan Bozdağ, bir diğer paylaşımında, "Ak Parti’den ayrılanlardan bazılarının istifalarını, ahlaki değerlerle izah etmeleri, hakikati gizlemeye de örtmeye de yetmez. Görünen o ki istifalar; nefsi, şahsi ve hesabi sebeplere müstenittir. Ahlak; nefsi ve hesabi olan hiçbir şeye kılıf olmaz/olamaz" ifadelerini kullandı.

Bozdağ daha sonra söz konusu paylaşımlarını sildi.