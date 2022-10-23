Adalet Bakanı Bozdağ: İstifalar hakikati gizlemeye de örtmeye de yetmez

AKP Urfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden ve partisinden istifa etmesinin ardından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ak Parti’den ayrılanlardan bazılarının istifalarını, ahlaki değerlerle izah etmeleri, hakikati gizlemeye de örtmeye de yetmez" ifadelerini kullandı.

Bozdağ'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Ak Parti’den ayrılanlardan bazılarının istifalarını, ahlaki değerlerle izah etmeleri, hakikati gizlemeye de örtmeye de yetmez.

Görünen o ki istifalar; nefsi, şahsi ve hesabi sebeplere müstenittir. Ahlak; nefsi ve hesabi olan hiçbir şeye kılıf olmaz/olamaz."