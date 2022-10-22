Fakıbaba'nın ardından yeni iddia: 'Bir bakan istifa edecek'

DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman, Gazeteci Canan Kaya’nın YouTube kanalına konuk oldu.

Halis Kahriman AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın ardından birçok ismin AKP’den istifa edeceğinin haberlerini aldıklarını söyledi.

Kahriman, "yakın bir zamanda bir bakanın da istifa edeceğini dair duyumlar aldıklarını" öne sürerek şöyle konuştu:

"Teşkilatlarda çok ciddi istifalar oluyor, DEVA Partisi olarak Esenyurt’ta 26 bin civarı üyemiz var bu üyelerin içerisinde yüzde 75-80’i AK Parti’den gelme. Çevremizde zaten çok ciddi istifalar oluyor. Üst düzey olarak da 2-3 ay içerisinde bir bakanın istifasının olacağı duydum. Milletvekili arkadaşların da istifa edeceklerini söylüyorlar."