Yandaş yazar: Topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendi üretecek

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında elektrik ve doğalgaz faturalarına karşı protestolar gündem olurken, yandaş bir isimin sözleri tepki çekti.

Zamlara ilişkin değerlendirmede bulunan Bedri Baykam, "Elektrik devletin kontrolünde daha insaflı dağıtılamaz mı, bu özelleştirmeler geri alınamaz mı?" derken, Baykam'ın sözleri üzerine Takvim Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Zafer Şahin, "Allah aşkına nükleer yapmayalım, HES'leri yapmayalım, peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız?" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine yandaş isim Turgay Güler, "Benim çözümüm var; topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendi üretecek" dedi. Halk fatura soygunuyla uğraşıp ısınma hakkına ulaşamazken Güler'in sözleri büyük tepki çekti.