MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına ilişkin dün dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Bahçeli'nin bu çıkışının Erdoğan'ı ve AKP iktidarını zora sokacak bir adım olduğu belirtilirken, bu yönde köşe yazıları da kaleme alınmaya başlandı.

Korkusuz yazarı Can Ataklı, "Bahçeli pimi çekilmiş el bombasını ortaya bıraktı" derken, şu ifadeleri kullandı:

Bazen “Bahçeli yine bir şey yapar” sözünü siz de duyuyorsunuzdur.

Özellikle son zamanlarda Bahçeli’nin aslında bu iktidardan rahatsız olduğunu ve her an bir şey yaparak ortalığı karıştıracağına inananların sayısı hayli fazla.

İşte Bahçeli bu böyle düşünenleri haklı çıkarırcasına yine çok tuhaf bir söyleme imza attı.

Bahçeli hafta sonunda Kızılcahamam’da partisinin toplantılarına başkanlık etti.

Burada partililerle konuşan Bahçeli’nin cumhurbaşkanı adaylarının Erdoğan olduğunu yinelediği öğrenildi.

Bahçeli’nin ayrıca “Erdoğan anayasa tekrar aday olamaz” iddialarına da şiddetle karşı çıktığı ve şunları söylediği belirtiliyor.

“Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şayet bu tartışma genişletilip, Sabih Kanadoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız. Nitekim Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan’ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın.”

Kısacası bahçeli diyor ki “Erdoğan yine aday olabilir, velev ki olamayacağı anlaşılırsa hemen anayasa değişikliğine gider onun aday olmasını sağlarız.”

Bahçeli özellikle bu konudaki bir anayasa değişikliği için yeterli sayıyı nereden bulacak tabii ki merak konusu ama benim gözlediğim şu;

MHP Genel Başkanı, muhalefetin bir türlü dile getirmediği, hatta Kılıçdaroğlu’nun “aday olabilir” dediği bir ortamda Erdoğan’ın bir daha aday olup olamayacağı konusunu tartışmaya açıyor. Bir anlamda pimini çektiği “cumhurbaşkanlığı el bombasını” ortalık yerde bırakıyor. Bahçeli yine Bahçeli olduğunu kanıtlıyor adeta.

Bakalım muhalefet bu konuyu tartışmaktan hâlâ kaçacak mı?