Yandaş yazar Selvi: İmamoğlu ilk kez bu kadar yalnız bırakıldı

Hürriyet gazetesinin yandaş yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında "Esenyurt’u sel basarken İmamoğlu’nun inatla tatiline devam etmesi CHP Genel Merkezi’nde de rahatsızlık meydana getirmiş durumda" ifadesini kullandı.

Selvi yazısında "Kılıçdaroğlu’nun da memnun olmadığı söyleniyor. Nasıl olsun ki Kılıçdaroğlu. Bu yaz âdeta seferberlik ilan etti. Meclis kapalı olduğu halde her hafta bir ilde milletvekilleriyle grup toplantısı yapacak. Milletin sesi mitinglerini başlatacak" ifadesini kullandı.

'İlk kez bu kadar yalnız bırakıldı'

CHP'li isimlerden İmamoğlu'na destek mesajları gelmediğini belirten Selvi, "İmamoğlu ilk kez bu kadar yalnız bırakıldı. Çünkü yanlışı savunmak zordur. Ayrıca İmamoğlu sadece kendine zarar vermiyor ki, CHP’yi de aşağıya çekiyor" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "CHP’nin bir 89 sendromu var. Nurettin Sözen döneminde yapılan yanlışlar yüzünden o zaman ki SHP hem büyük bir darbe yemişti hem de CHP 25 yıl İstanbul’da seçim kazanamadı. Ekrem İmamoğlu’yla ise tarihi bir başarı elde edildi. Şimdi onun Bodrum ya da Fethiye koylarında kaybedilmesini istemiyorlar" ifadesini kullandı.