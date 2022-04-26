Yandaş yazar Nagehan Alçı şok olmuş: 'Burnuma garip kokular geliyor'

AKP iktidarının yıllardır imza attığı tüm hukuksuzlukları destekleyen isimlerden biri olan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, dünkü Gezi Davası kararına "şok olduğunu" söyledi.

Alçı, bugün kaleme aldığı yazısında, "Gezi davasında mahkemeden çıkan dünkü karar beni şok etti. İnanamadım. Nutkum tutuldu. Elbette adaletli bir karar beklemiyordum. Fakat bu derece aşırı ve provokatif bir karar da beklemiyordum" dedi.

Alçı, şu ifadeleri kullandı:

"4,5 senedir tutuklu olan Osman Kavala’ya bu tutukluluk süresini absorbe etmek için 10-12 sene verilir ve zaten tutuklu olmayan diğer isimler de beraat eder diye tahmin ediyordum.

Karşı oy kullanan üye hakim Kürşad Bektaş’ın gerekçesinde yazdığı gibi “kanıtlar” baştan savma, yetersiz ya da kanunsuz toplanmış bir davadan bahsediyoruz.

Bu davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet çıktı.

Bu karar eskinin idam cezasına denk! Yani eski düzende olsa Kavala idam edilecekti.

Mücella Yapıcı, Hakan Altınay, Yiğit Ekmekçi, Çiğdem Mater, Can Atalay, Mine Özerden ve Tayfun Kahraman’a ise 18 yıl hapis.

Bu davada minareyi çalıp kılıf hazırlamak da yok. Tamamen irrasyonel ve hiçbir mantıksal bağlamı olmayan bir karar.

Bu kararda bir mantığa büründürme ve kamuoyunu ikna çabası bile yok.

Türkiye’de yasama kurumu var, yürütme kurumu var ama yargı kurumu olup olmadığından maalesef artık emin değilim.

***

4,5 yılın sonunda böyle bir karar verilebilmiş olmasını hakikaten aklım almıyor.

Bu işte bir tuhaflık var. Burnuma garip kokular geliyor.

Bu tuhaflığın ve garabetin perdesi kaldırıldığında hakikatin görüleceğine inanmak istiyorum…"