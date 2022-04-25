TKP: Halkın direnme hakkı mahkum edilemez!

Türkiye Komünist Partisi Gezi davasında mahkemenin kararının geçersiz olduğunu belirterek "Halkın direnme hakkı mahkum edilemez!" açıklamasını yaptı.

Açıklamada "Haziran Direnişi bu uydurma kararı alındığı anda gayrimeşru ilan edecek kadar büyük ve haklı bir halk direnişidir. Mahkemenin Gezi davasında açıkladığı karar geçersizdir. AKP halka ve aydınlığa düşmandır! Halkın yağma, sömürü, işbirlikçilik ve gericiliğe karşı direnişi ise sonuna kadar meşrudur" denildi.

TKP'den yapılan açıklama şöyle:

"Haziran Direnişi halkımızın alnının akıdır.

2013 Haziran’ında milyonlarca yurttaş AKP hükümeti ve onun temsil ettiği gericilik karşısında memlekete ve aydınlığa sahip çıktı. Haziran Direnişi başından sonuna halkın direnme hakkının en meşru şekilde yaşandığı tarihsel bir süreç olarak toplumsal belleğimize işlendi. Türkiye’de halkın boyun eğmeyeceğine ve karanlığa teslim olmayacağına dair umudun adı oldu.

AKP ve onun temsil ettiği gerici yağma düzeninin buna tahammül edemeyeceği ve Haziran Direnişi’nin meşruiyetini sorgulamak ve mahkum etmek için elinden geleni yapacağı açıktı ve başından itibaren hep bunu yaptı. Bugün Çağlayan adliyesinde Gezi davasında mahkeme heyetinin “TC. Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” gerekçesi ile açıkladığı kararın tek karşılığı halkın direnme hakkının mahkum edilmesi girişimidir.

Ama Haziran Direnişi bu uydurma kararı alındığı anda gayrimeşru ilan edecek kadar büyük ve haklı bir halk direnişidir. Mahkemenin Gezi davasında açıkladığı karar geçersizdir. AKP halka ve aydınlığa düşmandır!

Halkın yağma, sömürü, işbirlikçilik ve gericiliğe karşı direnişi ise sonuna kadar meşrudur.

Türkiye Komünist Partisi"