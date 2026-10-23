Yandaş yazar itiraf etti, Diyanet yalanladı: Gazze bağışları fonda eridi, yöneticiler görevden alındı

Türkiye Diyanet Vakfı’nda (TDV) Gazze ve Filistin için toplanan bağışların yatırım fonlarında değerlendirildiği ve bu işlemler sonucunda yüzde 48 zarar edildiği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Vakfın Genel Müdürü İzani Turan ile genel müdür yardımcıları Recep Şükrü Balkan ve Fatih Kayacan’ın görevden alınması, tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Yandaş yazar Rasim Ozan Kütahyalı, söz konusu görevden almaların bağış paralarının fonlarda uğradığı öne sürülen zararla bağlantılı olduğunu iddia etti. Vakıf ise bugün yaptığı açıklamada, görev değişikliklerinin fon meselesiyle ilgisi olmadığını savundu.

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Diyanet: 'Sadece bir rastlantı'

Türkiye Diyanet Vakfı, görevden almaların ardından yaptığı açıklamada, nakit varlıklarının bir bölümünün faizsiz finans ilkelerine göre faaliyet gösteren TLK fonunda değerlendirildiğini bildirdi. Vakıf, yatırımları nedeniyle zarara uğradığı iddiasını reddetti.

Görev değişikliklerinin fon yatırımlarıyla bağlantılı olduğu iddialarını da reddeden vakıf, yönetim değişikliğinin uzun süredir Mütevelli Heyeti’nin gündeminde olduğunu ileri sürdü.

Açıklamada, değişikliğin iddialarla aynı döneme denk gelmesinin “sadece bir rastlantı” olduğu savunuldu. TDV ayrıca iddiaları haberleştirenler ve sosyal medyada yayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

Gazze bağışlarının akıbeti hâlâ tartışmalı

Türkiye Diyanet Vakfı’nın Filistin ve diğer ihtiyaç bölgeleri için toplanan bağışları yatırım fonlarında değerlendirdiği, fondan çıkış sırasında yüzde 48 zarar edildiği öne sürülmüştü. Fonlardan çekilen paranın başka bir finansal araca aktarıldığı, vakfın fondaki varlıklarının bir bölümüne ise erişemediği iddia edilmişti.

Daha önceki açıklamalarında mali kaynaklarının değer kaybettiği iddialarını reddeden vakıf, paraların faizsiz finans ilkelerine uygun değerlendirildiğini savunmuştu. Ancak kamuoyuna yansıyan açıklamalar, Gazze için toplanan bağışların ne kadarının hangi fonlarda değerlendirildiği ve işlemlerin mali sonucunun ne olduğu konularındaki soru işaretlerini gidermedi.

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