Yandaş yazar coştu: AKP devrimcilerin partisidir, Erdoğan devrimcidir

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah yazarı Hilal Kaplan, "AK Parti, devrimcilerin partisidir. Erdoğan devrimcidir" iddiasında bulundu.

Kaplan'ın Sabah'ta yayımlanan "Anadolu ihtilali 20 yaşında" başlıklı yazısında öne çıkan kısım şöyle:

"AK Parti, devrimcilerin partisidir. Erdoğan devrimcidir. Son muhtıra ona verildi, son darbe girişimi ona yapıldı. Yılmadı; eğitimden sağlığa, savunmadan ulaşıma ülkeyi şahlandırdı. Başörtüsü yasağı bitti. Kürtçe özgürleşti. Alevilik yaygın temsil buldu. Gayrimüslim vakıfları iade edildi. Ayasofya 'bizim' oldu. Başkan Erdoğan, kapatma davasından 17-25 Aralık'a çok taarruzla karşılaştı. 'One minute'ten tahıl koridoru anlaşmasına, dünya tarihine geçen dönüm noktalarına imza attı. Yirmi yıllık bu destanı yazan Erdoğan ise mürekkebi de AK Parti'dir. Adanmış kadrolar ve teşkilatlar olmasa şüphesiz bu çileli yol katedilemezdi. Biz hakkı teslim edenlerden olalım: AK Parti, Türkiye tarihine hem demokratik seçimlerle aralıksız 20 yıl ülkeyi yöneten, hem de 20 yılda 100 yıllık kalkınmayı gerçekleştiren parti olarak geçmiştir."