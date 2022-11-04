AKP seviye atladı... 'Şimdi sıra üye hırsızlığında'

Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, AKP Van il örgütünün, üyelerini bilgileri dışında partilerine üye yaptığını duyurdu.

Durumu üye hırsızlığı olarak açıklayan Karabıyık, “Şimdi sıra üye hırsızlığında. 2020 yılında kendim bu şahsın parti üyeliğini yaptım. İl Başkan yardımcım Sayın Zehra İpin’nin eşi Salih İpin’i kendisinden habersiz olarak, AK Parti Van İl başkanlığı tarafından parti üyesi yapmışlar. Dizolar (hırsızlar) hakkında suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.