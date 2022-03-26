Yandaş yazar, Çiller ve Ayhan Bilgen'e 'oy veririm' diyenlerin oranını yazdı

Sabah yazarı Mahmut Övür, Optimar anketi üzerinden, parti kurmaya hazırlanan Tansu Çiller ve Ayhan Bilgen'e ilişkin yazı kaleme aldı. AKP destekli Çiller için yüzde 5,6 iddiasında bulunan Övür, HDP'den istifa eden Bilgen için ise yüzde 2,5 iddiasını köşesine taşıdı.

Övür, "Ne kadarı oya dönüşür bilemem ama ankette şöyle bir veri var: Tansu Çiller'e oy veririm diyen seçmenlerin oranı yüzde 5.6, Ayhan Bilgen'e oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 2.5... Küçük partilerin oy oranlarına bakınca, bu iki girişim de onlardan geri kalmış sayılmaz" dedi.