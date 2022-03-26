Erdoğan'dan 5 ismin malvarlıklarını dondurma kararı

'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun' gereği 5 kişinin malvarlıkları donduruldu.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre malvarlıkları dondurulan isimler şöyle:

Rusya Federasyonu doğumlu Rasulov Gairbek Omargadzhievich,

Çeçenistan doğulu Esmurciev Mikail Aiupovich,

Tacikistan doğumlu Odinaeva Markhabo Mirzosafarovna,

Dağıstan doğumlu İbragimov Artur Shakhmanovich,

Özbekistan doğumlu Abdullaev İlkhom Akhmadzhanovich

Kararın gerekçesi "BM Güvenlik Konseyinin 1373 sayılı kararı kapsamındaki yabancı devlet talebine göre söz konusu kişilerin DEAŞ terör örgütü adına propaganda yapma, eleman toplama ve finansal destek sağlama faaliyetleri yürütmesi" oldu.