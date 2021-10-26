Yandaş yazar: 'Bunu burada bırakmayacaklar, 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum'

Star internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Kanal 24'te yayınlanan bir programda ilginç açıklamalarda bulundu.

"Uzun vadede bir süreç başladığını düşünüyorum. Geri adım attılar ama unutmayalım ki bunu burada bırakmayacaklar. Ben 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum. Böyle bir teşebbüs olacağını düşünüyorum" diyen Albayrak, "Biden dediğimiz kişi yöntem olarak uluslararası ilişkileri karşıdaki ülkelerin iç dinamiklerini kullanarak çözmeye adet edinen birisidir" ifadesini kullandı.