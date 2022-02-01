Yandaş yazar bile emekli maaşına isyan etti: İnsanların sabrını daha fazla zorlamamalısınız

Emekli maaşlarının açlık sınırının altında kalmasına ilişkin Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'dan dikkat çeken bir köşe yazısı geldi.

Konudan Erdoğan'ın haberinin olmadığını öne süren Uğur, "2000 yılı sonrası milyonlarca emekli yıllardır mağdur ediliyor" dedi.

"Artık bu hayat pahalılığında emeklilerin bu durumu daha fazla tolere edebilme imkânları yok" diyen Uğur, en düşük 2500 lira olan asgari ücreti 3500 lira olarak hesapladığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Örnek vereyim. Böylece emeklilik dışında hiçbir geliri olmayan vatandaşların durumu daha net anlaşılacaktır:

2017 yılı asgari ücret 1777 lira-emekli maaşı 2100 lira-575 dolar

2019 yılı asgari ücret 2020 lira-emekli maaşı 2350 lira-413 dolar

2021 yılı asgari ücret 2825 lira-emekli maaşı 2600 lira-291 dolar

2022 yılı asgari ücret 4253 lira-emekli maaşı 3500 lira-268 dolar

2017 yılında asgari ücretten 350 lira daha fazla alırken bugün gelinen noktada asgari ücretten 750 lira daha az emekli maaşına gerilemiş ödenen miktar. Döviz bazında ise 575 dolardan 268 dolara gerilemiş.

Reva mı bu?

İnsanlar vatan-millet-terör deyip bu iktidarı kucaklıyor, ona destek veriyor ama onların sabrını daha fazla zorlamamalısınız.

Üstelik bu emekliler, 2000 yılından bir gün önce emekli olanlardan 500-600 lira daha az emekli maaşı alıp ek bir mağduriyet yaşarken, bunu düzeltmek iktidarın boynunun borcudur.

Yapılan yanlışların ve vurdumduymazlığın bir sonu gelmeli.